Intel представила собственный 5G-модем

Компания Intel анонсировала новый модем XMM 8160 со встроенной поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).

Решение представляет собой первый многорежимный модем компании, который будет работать во всех сетях. Благодаря небольшим размерам чипа производители смартфонов смогут использовать более мелкие печатные платы и, соответственно, освобождать больше места. Например, для батареи. Более того, 5G-модем можно будет установить в небольшие умные устройства.

Максимальная скорость передачи информации XMM 8160 составит 6 Гбит/с, и он будет работать в диапазоне от 600 МГц до 6 ГГц, а также будет поддерживать частоты миллиметрового диапозона (от 24 ГГц).

Как отметила Intel, новый чип станет доступен для производителей телефонов во второй половине 2019 года. Первые коммерческие устройства с XMM 8160 должны появиться на рынке в начале 2020 года.