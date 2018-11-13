Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 25 0

Intel представила собственный 5G-модем

Intel представила собственный 5G-модем

Компания Intel анонсировала новый модем XMM 8160 со встроенной поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).

Решение представляет собой первый многорежимный модем компании, который будет работать во всех сетях. Благодаря небольшим размерам чипа производители смартфонов смогут использовать более мелкие печатные платы и, соответственно, освобождать больше места. Например, для батареи. Более того, 5G-модем можно будет установить в небольшие умные устройства.

Максимальная скорость передачи информации XMM 8160 составит 6 Гбит/с, и он будет работать в диапазоне от 600 МГц до 6 ГГц, а также будет поддерживать частоты миллиметрового диапозона (от 24 ГГц).

Как отметила Intel, новый чип станет доступен для производителей телефонов во второй половине 2019 года. Первые коммерческие устройства с XMM 8160 должны появиться на рынке в начале 2020 года.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина