Samsung Display запустила массовое производство видеостен

Компания Samsung Display с октября 2018 года запустила серийное производство 65-дюймовых видеостен с поддержкой UHD разрешения 3840×2160 пикселей. Южнокорейский производитель, который является 100-процентным дочерним предприятием Samsung Electronics, утверждает, что он первым в мире наладил массовый выпуск такой продукции.

Новые UHD-дисплеи Digital Signage, предназначенные для цифровых рекламных и информационных вывесок, обеспечивают вчетверо более четкое изображение, чем Full HD-панели.

Еще одна особенность цифровых экранов – сверхузкие рамки шириной всего 3,7 мм. В Samsung Display заявили, что если соединить четыре 65-дюймовые панели вместе, то получится цифровая вывеска такого же размера, как из девяти 46-дюймовых панелей.

В компании рассчитывают, что 65-дюймовые UHD-дисплеи Digital Signage будут пользоваться хорошим спросом, поскольку на рынке растет востребованность дисплеев с более высоким качеством изображения.