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Облачное подразделение Alibaba увеличило выручку на 90%

Облачное подразделение Alibaba увеличило выручку на 90%

Китайский интернет-гигант Alibaba Group сообщил о результатах работы в финансовом квартале, закрытом 30 сентября 2018 года. Облачный бизнес компании продолжает показывать стремительный рост, способствуя подъему доходов в целом.

В июле-сентябре 2018 года выручка подразделения Alibaba Cloud, специализирующегося на облачных технологиях и услугах аренды вычислительной инфраструктуры, составила почти 5,7 млрд юаней (825 млн долларов), что на 90% больше, чем годом ранее. В апреле-июне доходы поднялись на 93%.

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Скорректированный убыток Alibaba Cloud до вычета налогов, процентов по заемным средствам и амортизации (EBITA) составил 232 млн юаней (около 34 млн долларов) против 162 млн юаней убытка годом ранее. Операционный убыток превысил 1,1 млрд юаней (170 млн долларов).

Чистая прибыль всей Alibaba в отчетном квартале оказалась равной 18,2 млрд юаней (2,7 млрд долларов), увеличившись с 17,4 млрд юаней годом ранее. Консолидированная выручка Alibaba подскочила с 55,1 до 85,1 млрд юаней (12.4 млрд долларов).

Скорректированная прибыль на акцию составила 1,4 доллара. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что скорректированная прибыль на акцию Alibaba составит 1,06 доллара по сравнению с 1,29 доллара в прошлом году.

84% дохода обеспечила компании электронная торговля, 5% принесли облачные сервисы, еще 9% дохода пришло от мультимедийных и развлекательных сервисов. Еще 2% дохода позволили получить так называемые инновационные инициативы и прочие направления.

Более 80% оборота Alibaba приходится на китайский рынок. Пользовательская база активных покупателей, пользующихся сервисами Alibaba (Taobao, AliExpress, Tmall и др.), превысила 601 млн человек к концу сентября 2018 года.

По материалам internetua.com
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