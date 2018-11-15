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Названы надежные автомобили с пробегом

Названы надежные автомобили с пробегом

Немецкий журнал AutoBild опубликовал рейтинг TUV Report-2019, в котором отображается надежность б/у автомобилей.

На первом месте оказался Porsche 911. Porsche 911 за свою многолетнюю историю выигрывал много престижных автомобильных наград. Это надежная модель, которая со временем мало теряет в цене. Немецкие эксперты вполне заслуженно назвали модель 911 самым лучшим б/у автомобилем.

Второе место в рейтинге TÜV Report-2019 занял Mercedes-Benz B-Class. Его первое поколение появилось в 2005 году. Сейчас автолюбителям предлагают его второе поколение. Эксперты высоко оценили надежность B-Class. В трехлетнем возрасте у него нет серьезных поломок.

Третье место благодаря небольшому количеству дефектов занял компактный кроссовер Mercedes-Benz GLK. Его выпускали в 2008-2015 годах. В 2015 году вместо GLK автолюбителям предложили GLC.

На четвертое место эксперты поставили ещё один немецкий кроссовер — Audi Q3. Его первое поколение появилось в 2011 году. В линейку двигателей входят бензиновые и дизельные агрегаты. Есть также «заряженная» версия. В целом подержанные Q3 вполне надежны, вот только надо больше внимания обращать на тормозные диски.

Пятерку самых надежных б/у автомобилей замкнул Hyundai i20. Этот субкомпактный хэтчбек южнокорейцы выпускают с 2008 года. С 2014 года автолюбителям предлагают его второе поколение. По европейскому тесту безопасности он получил 4 звезды.

На шестом месте Mercedes-Benz C-Class, на седьмом – A-Class, на восьмом — Audi A4, на девятом — Volkswagen Golf Sportsvan, а на десятом — Audi A1.

Самым ненадежным б/у автомобилем немецкие эксперты назвали Dacia Logan. Были жалобы на его подвеску, тормоза и наружную оптику.

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По материалам autonews.ua
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