Модели Volkswagen подключат к iPhone

Владельцы автомобилей Volkswagen теперь могут их открывать и закрывать при помощи своего iPhone. Это стало возможным благодаря новому голосовому помощнику Siri в мобильном приложении VW Car-Net.

Вообще-то у Siri много возможностей, а не только открытие и закрытие автомобиля. Так, с его помощью можно проверить остаток топлива или заряда (если речь идет про электромобиль). Также с помощью Siri можно зарядить электрокар, установить в машине нужную температуру и узнать, где она вообще находится.

Если ранее это всё делалось, как говорится, «вручную», то теперь – в голосовом режиме, что значительно облегчает жизнь автовладельцам.

В общем, это очень полезная технология, которая будет пользоваться большой популярностью у владельцев автомобилей Volkswagen. При этом следует отметить, что мобильное приложение VW Car-Net не бесплатное. За него нужно ежемесячно платить фиксированную сумму.

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