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Минфин привлек на рынке свыше миллиарда гривен

Минфин привлек на рынке свыше миллиарда гривен

Министерство финансов 13 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 464,45 миллиона гривен и 20,74 миллиона долларов.

Отмечается, что гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84 дня под 19% годовых на 409,421 млн гривен, 140 дней под 18,5% годовых на 53,327 млн гривен, 294 дня под 18,5% годовых на 1,009 млн гривен, 539 дней под 18,5% годовых на 5,756 млн гривен.

Средства в долларах привлечены на 343 дня под 7,22% годовых на 16,768 млн долларов, 701 день под 7,5% годовых на 4,040 млн долларов.

В Минфине отметили, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,05 млрд гривен.

По материалам Финансовый клуб
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