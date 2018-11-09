Импорт агропродукции в Украину в этом году увеличился на 21% – эксперты

В январе-сентябре 2018 года в Украину было ввезено агропродукции почти на 3,9 млрд долл. США, это на 690 млн долл. (+20,8%) больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Об этом сообщает Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» по данным Государственной службы статистики.

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“Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину выступают государства Европейского Союза. Объемы импортных поставок из этого региона составили 1940 млн долл. США, то есть половину закупок. В странах Азии наша страна закупила продовольствия на 737 млн долл. США (19%), а в странах Латинской Америки – на сумму 294 млн долл. США (7,6%)”, – говорится в сообщении.

В профильном ведомстве отметили, что среди крупнейших поставщиков в Украину традиционно выделяются Польша (402 млн долл. США), Германия (366 млн долл. США), Франция (185 млн долл. США), Италия (184 млн долл. США), США (175 млн долл. США) и Нидерланды (160 млн долл. США).

“Товарная структура импорта продовольственной продукции в Украине уже несколько лет подряд остается неизменной. При этом сохраняется тенденция 2018 году к росту стоимости закупок всех ключевых импортируемых товаров за исключением табака”, – отметили в ИАЭ.

Значительная доля закупок зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразные и моллюски. В импорте продукции этой группы продуктов, который за 9 месяцев текущего года составил 371 млн долл. США, преобладает мороженая рыба. Ее закупили на 239 млн долл. США.

Среди товаров – лидеров по объемам закупок – фрукты, в основном, цитрусовые и бананы. Их импорт за 9 месяцев 2018 года составил 319 млн долл. США.

Семена подсолнечника для сева за январь-сентябрь 2018 года импортировали на 214 млн долл. США, а семена кукурузы – на 114 млн долл. США.

Объемы поставок в Украину кофе и чая за этот период составили 147 млн долл. США, а шоколада, какао-бобов и изделий из него – 207 млн долл. США.

Масла было импортировано на 167 млн долл. США, а поставки этилового спирта составили 153 млн долл. США.

Различных пищевых продуктов, в том числе концентратов из чая и кофе, закупили за рубежом на 292 млн долл. США. Совокупно эти продукты образуют более 51% стоимости отечественного импорта сельхозпродукции, подытожили в ННЦ «Институт аграрной экономики».