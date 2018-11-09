Wizz Air открывает новые направления из Украины

Wizz Air откроет до конца года три новых рейса с Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые рейсы будут соединять Львов с 10 новыми направлениями, а Харьков с 6-ю. В данный момент лоукостер осуществляет перелеты из Львова, Харькова и Киева в 12 стран.

Билеты можно бронировать на сайте и с мобильного приложения WIZZ.

Также с 1 ноября компания изменила правила перевоза багажа. Теперь перевоз багажа небольшого размера (40х30х20см) будет входить в стоимость билета. Если же размеры больше – 55х40х23 см, ручную кладь необходимо будет сдавать в багаж.

Мои fiнансы:

Билеты на маршрут Харьков – Лондон Лутон от 549 гривен. Начало рейсов с 13 ноября.

Билеты на маршрут Харьков – Вена от 759 грн. Начало рейсов с 25 ноября.

Билеты на маршрут Львов – Франкфурт-Хан от 829 грн. Начало рейсов с 14 декабря.

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