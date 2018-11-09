Межбанк: доллар подняли спекуляции коммбанков

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,21 коп., на торгах вторника просел на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,9182 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,16 коп., составил 27,9203 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,91/27,95, а спустя полчаса «американец», приостановив рост, уже находился на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.

Возобновление восходящего тренда подняло СКВ по состоянию на 11.00 на внутридневной (как потом оказалось) максимум – 27,93/27,95 UAH/USD. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.20 уронила курс до 27,90/27,92 UAH/USD.

Это стартовала вторая часть задуманной банками двухходовки, «медийный» базис которой основывался на ожиданиях «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала из-за падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине длинных выходных в США.

Катализировали процесс выросшие с уровня 45 239,8 млн. грн. к отметке 56 537,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, создавая иллюзию гривневого изобилия.

Как мы неоднократно подчеркивали ранее, на рынке страны избыточная ликвидность доллара, и дефицит поступления СКВ из-за рубежа валютный рынок перенес бы без особых потерь. Однако банки решили воспользоваться ситуацией, превентивно подняв цену СКВ до внутридневного максимума, дав старт своим продажам доллара по хорошей цене. Финансовые институты ничем не рисковали – ведь на следующий день рынок ждала двойная порция поступлений экспортной выручки из-за рубежа.

Со слов непосредственных участников торгов, «первую скрипку» в этом проекте играет «казенный» Укргазбанк, индицируя осведомленность финансовых властей страны об этой «двухходовке».

В дальнейшем курс безналичного «американца» на межбанке пребывал в нисходящем тренде, оказавшись около 14.30 на отметке 27,880/27,900 UAH/USD и не покидая ее до самого финиша сессии на межбанке.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 29,90 / 27,92

евро – 31,35 / 31,36

российский рубль – 0,411 / 0,412

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