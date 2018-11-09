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Amazon выбрал города своих новых штаб-квартир

Amazon выбрал города своих новых штаб-квартир

Компания Amazon сегодня назовет два американских города, где она намерена разместить свои новые штаб-квартиры.

Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

По информации источников, выбор Amazon пал на нью-йоркский район Лонг-Айленд-Сити и на район Кристал Сити в Арлингтоне (штат Вирджиния), оба из которых расположены в непосредственной близости от центров крупных городов – Нью-Йорка и Вашингтона (округ Колумбия).

Лонг-Айленд-Сити – это самый большой район Нью-Йорка сейчас, где с 2006 года было построено более 16 тыс. новых жилых домов.

А в Кристал-Сити, районе офисной и жилой застройки 60-х годов, расположен второй дом главы Amazon Джеффа Безоса.

Amazon начал поиск места для новой штаб-квартиры в сентябре 2017 года. Сначала рассматривались 238 городов-претендентов на ее размещение. В январе этого года компания объявила список из 20 городов, вышедших в финал.

А неделю назад Amazon объявил, что разделит новую штаб-квартиру, и она разместится в двух городах, поскольку так будет проще набрать достаточное количество квалифицированных кадров. Таким образом, в каждой из новых штаб-квартир будет работать 25 тыс. человек.

По материалам depo.ua
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