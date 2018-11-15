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Электрокары спасут компанию Mazda от наказания

Электрокары спасут компанию Mazda от наказания

Mazda в ближайшие два года увеличит в Европе продажи электромобилей и гибридных машин, чтобы избежать штрафов Евросоюза за чрезмерное загрязнение воздуха. Об этом журналистам рассказал Акира Марумота, глава компании Mazda.

До 2021 года Mazda придется в Европе платить штрафы за слишком сильное загрязнение атмосферы. Это происходит из-за того, что на европейском рынке данная компания продает очень много кроссоверов, а они не соответствуют новым правилам ЕС по уровню выброса вредных веществ.

По мнению аналитиков Morgan Stanley MUFG, компания Mazda больше всего из японских автопроизводителей пострадает из-за введенных в Евросоюзе в 2017 году новых норм выброса СО2. Поэтому боссы «Мазды» уже дали отмашку на разработку новых электромобилей, «мягких» гибридов и автомобилей с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

IHS Markit прогнозирует, что если Mazda и другие японские компании не смогут со следующего года соблюдать новые нормы ЕС по уровню выброса СО2, то это им обойдется в 14 млрд. евро. Кстати, в 2018 году Mazda заплатит Евросоюзу 88 млн. долларов в качестве штрафа за слишком высокий уровень выбросов вредных веществ её автомобилями.

По материалам autonews.ua
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