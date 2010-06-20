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Датчане предлагают заменить велосипед на электрокар

Датчане предлагают заменить велосипед на электрокар

Датская компания Biomega, занимающаяся производством велосипедов, планирует не позже 2023 года начать продавать электрокар Sin. Его стоимость составит около 20 000 евро.

Biomega Sin уже существует в виде концепта. Он представляет собой маленький городской четырехместный электромобиль, кузов которого сделан из углепластика и алюминиевых труб. Автомобиль получил футуристический дизайн. Впрочем, этот дизайн до того прост, что можно говорить вообще о его отсутствии.

Sin имеет четыре электромотора общей мощностью 82 лошадиных сил. Электромоторы встроены в колеса. Решение, конечно, очень оригинальное. Это позволило в нижнюю переднюю часть кузова вмонтировать дополнительное окно.

Главная батарея ёмкостью 16 кВт/ч расположена в полу, но в багажнике есть еще три модуля ёмкостью 2 кВт/ч каждый. Дополнительные батареи можно будет снимать, и менять на новые, уже заряженные.

Разгон до 100 км/ч займет 13 секунд при максимальной скорости 130 км/ч. На одной подзарядке батарей такой электромобиль проедет около 160 км. Что ж, динамические характеристики и запас хода не впечатляют. Такие показатели были у первых серийных электрокаров. Сейчас таким запасом хода никого не удивишь. В ближайшие годы автопроизводители начнут массово выпускать электрокары с возможностью пробега в 400-500 км. Поэтому датчанам нужно улучшить показатели Biomega Sin.

По материалам autonews.ua
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