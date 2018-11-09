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Человек-ракета пролетел на реактивных ранцах по норвежским фьордам (видео)

Человек-ракета пролетел на реактивных ранцах по норвежским фьордам (видео)

Реактивный ранец уже давным-давно существует в фантастике, но в реальности до его повсеместного распространения еще далеко. Тем не менее, трюки на джетпаках получаются по-настоящему захватывающими.

Пилот Ив Росси и два его ученика Фред Фьюген и Винс Реффе развивают то, что они называют первыми шагами к «автономному человеческому полету». И вы можете взглянуть на их уникальные эксперименты с реактивными ранцами в видео.

Это крайне рискованно (“если что-то пойдет не так, придется действовать очень быстро”, — говорит Реффе), но кадры получается выдающиеся. Также в этом видео пилоты впервые стартуют с земли, а не выпрыгивают с самолета или вертолета, как при съемке в ОАЭ.

Конечно, платформа для старта расположена фактически над пропастью, но такой бейсджампинг с реактивным ранцем смотрится даже опаснее, чем прыжок с самолета.

По материалам bigmir.net
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