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ЕБРР пока не видит ощутимого эффекта реформ в Украине

ЕБРР пока не видит ощутимого эффекта реформ в Украине

Экономика Украины находится на пути медленного восстановления, причем внутренний спрос стал основным фактором ее роста.

Об этом сообщается в отчете ЕБРР Transition Report 2018-19: Work in Transition.

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Как отмечается в обзоре, прогресс в законодательном обеспечении реформ в Украине пока неоднозначный. В частности, парламент принял ряд важных законов, в том числе о создании Антикоррупционного суда, приватизации, валюте и валютных операциях, корпоративном управлении в государственных банках и защите прав кредиторов.

“Однако эти законодательные изменения пока не принесли ощутимых результатов”, – говорится в отчете.

В ЕБРР подчеркнули важность сотрудничества с МВФ, поскольку новая программа stand-by поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании и сохранить макроэкономическую стабильность.

В ЕБРР также советуют Украине активизировать реализацию недавно принятых законов в энергетическом секторе. В частности, это отделение оператора газотранспортной системы “Нафтогаза”, а также создание газовой биржи. Кроме того, “Нафтогаз” должен прекратить субсидирование цен на газ для населения, считают эксперты.

В ЕБРР также указали на необходимость активной реформы государственных банков. Акцент должен быть сделан на реформе корпоративного управления и преобразовании госбанков с последующей приватизацией.

В то же время, в ЕБРР признают, что в 2019 году Украине сложно будет провести реформы в связи с началом предвыборного цикла.

По материалам РБК-Украина
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