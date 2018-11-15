Бренд Fiat пытаются лишить привилегий

Хедж-фонд ADW Capital Management LLC, владеющий акциями Fiat Chrysler Automobiles, предлагает изменить название этого итало-американского автомобильного концерна на JeepRAM, а также изменить стратегию бренда Fiat, сообщает Bloomberg.

Владелец ADW Capital Management LLC Адам Вайден, выпускник Колумбийского университета, считает, что переименование Fiat Chrysler Automobiles в JeepRAM позволит повысить стоимость этого автопроизводителя, подчеркнет его самые сильные стороны. Автомобили брендов Jeep и RAM очень популярны в Северной Америке, и именно на этот регион приходится подавляющая прибыль. Так, в третьем квартале 2018 года 97% прибыли концерна FCA пришлось на североамериканский рынок.

Что же касается Fiat, то Адам Вайден считает, что эту компанию нужно объединить с каким-нибудь автопроизводителем, который фокусируется на Европе. О каком автопроизводителе идет речь – не уточняется. Глава ADW Capital не исключает также возможность продажи компаний Maserati и Alfa Romeo.

Свою позицию Адам Вайден высказал в письме, которое он направил членам Совета директоров FCA и в некоторые СМИ. Предложения, надо сказать, кардинальные. Вряд ли их примут, так как ADW Capital Management владеет незначительным пакетом акций итало-американского концерна. Более 50% его акций принадлежат компании Exor NV.