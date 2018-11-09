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Mozilla представила новые возможности браузера Firefox

Mozilla представила новые возможности браузера Firefox

Компания Mozilla представила 2 новые возможности браузера Firefox. Сейчас они доступны для пользователей в тестовом режиме.

1. Расширение под названием Price Wise. Позволяет автоматически отслеживать цены на товары в интернет-магазинах. Речь идет о 5 крупнейших ритейлерах США – Amazon, Best Buy, eBay, Home Depot и Walmart, однако международные магазины пока не поддерживаются.

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2. Расширение Email Tabs – для быстрой отправки ссылок по электронной почте. Сервис позволяет отправить по почте одну или несколько ссылок на вкладки в браузере, а также контент с них. Сейчас поддерживается только электронная почта Google Gmail. Скоро планируется поддержка и других сервисов.

По материалам Газета по-Украински
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