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Полиция Дубая пересаживается на летающую технику (фото)

Полиция Дубая пересаживается на летающую технику (фото)

Полиция Дубая с 2020 года начнет использовать летающие мотоциклы Hoversurf S3, созданные американской компанией Hoversurf. Арабские полицейские уже начали их осваивать.

Hoversurf S3 оснащается 33-киловаттными электромоторами и батареей емкостью в 12,3 киловатт-часа. Его вес составляет почти 115 кг. Без пилота S3 может находиться в воздухе до 40 минут. Если же в нем есть пилот, то тогда полетное время сокращается до 25 минут.

Максимальная скорость летающего мотоцикла достигает примерно 100 км/ч. Конечно, это не очень много, но для выполнения полицейских задач вполне достаточно.

В Дубае два экипажа уже осваивают Hoversurf S3. Всего арабские полицейские должны получить 30-40 таких летающих мотоциклов. Кстати, каждый экземпляр стоит около 150 000 долларов.

Отметим, что хотя компания Hoversurf базируется в США (штат Калифорния), её собственниками являются российские бизнесмены. Возможно, что в S3 применены технологии из России.

По материалам autonews.ua
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