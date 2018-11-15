Китайские военные создали квантовый радар

Китайская корпорация CETC показала прототип квантового радара. Прибор устанавливается на самолеты и позволяет обнаружить малозаметные цели даже в условиях радиолокационного сопротивления.

Сейчас военные разрабатывают технологии малозаметности для самолетов и ракет. Они позволят летательным аппаратам оставаться незамеченными радарами и подлететь как можно ближе к цели.

Защитой от таких технологий станет квантовый радар — прибор работает на основе принципа квантовой запутанности. В нем действуют два типа запутанных фотонов. Первые формируют сканирующий луч радара, отражаются от объекта и возвращаются обратно. Второй тип частиц сравнивает состояние первых с контрольным, пишет Aviation Week.

Первая презентация радара прошла в начале ноября на авиашоу Чжухае, однако попасть на мероприятие удалось только китайским журналистам.