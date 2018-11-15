Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 36 0

Китайские военные создали квантовый радар

Китайские военные создали квантовый радар

Китайская корпорация CETC показала прототип квантового радара. Прибор устанавливается на самолеты и позволяет обнаружить малозаметные цели даже в условиях радиолокационного сопротивления.

Сейчас военные разрабатывают технологии малозаметности для самолетов и ракет. Они позволят летательным аппаратам оставаться незамеченными радарами и подлететь как можно ближе к цели.

Защитой от таких технологий станет квантовый радар — прибор работает на основе принципа квантовой запутанности. В нем действуют два типа запутанных фотонов. Первые формируют сканирующий луч радара, отражаются от объекта и возвращаются обратно. Второй тип частиц сравнивает состояние первых с контрольным, пишет Aviation Week.

Первая презентация радара прошла в начале ноября на авиашоу Чжухае, однако попасть на мероприятие удалось только китайским журналистам.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина