В аэропорту "Борисполь" задержали крупную партию контрабандных мобилок из Гонконга

отрудники ГФС Киева обнаружили в аэропорту “Борисполь” крупную партию нелегально ввезенных мобильных телефонов, а также аксессуаров к ним и компьютерам.

Сообщается, что 12 тысяч смартфонов, сотни USB-модемов и другая техника прибыла в Киев еще в конце лета несколькими партиями. Груз шел из Гонконга и был адресован одному из украинских предприятий. Его поместили на склад в аэропорту “Борисполь”. В сопроводительной документации было указано, что в грузе содержатся личные вещи.

Позже к таможенникам обратился представитель брокерского агентства с просьбой об оформлении данного груза в таможенный режим транзит, как такой, что поступил в адрес предприятия-получателя ошибочно. При этом, согласно закону, предприятию не пришлось бы платить налоги на груз.

Однако таможенники решили провести проверку. Оказалось, что груз содержит не личные вещи, как было указано в документах, а крупную партию товаров. Сейчас телефоны и аксессуары изъяли, составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины.