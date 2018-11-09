Tesla изменила цены на некоторые свои электрокары

Компания Tesla решила изменить цены на Model S и Model X, а также несколько изменить функционал.

Теперь черный салон будет как базовая версия, а замена на другой оттенок уменьшилась в цене и будет составлять вместо $3,3 тыс. $1,5 тыс. Кроме того, из комплектации убрали детское кресло и панорамный люк, оставили только стеклянную крышу.

В Model X нельзя будет выбрать шестиместный салон, а только с пятью или семью местами.

Такие изменения начинаются с 1 ноября для сокращения расходов и ускорения поставок электрокаров.

Еще компания стала продавать брелок Model 3 за $150.

Мои fiнансы:

Ранее Model S 75D стоила $77 000, теперь будет стоить от $78 000.

Ранее Model X 75D стоила $83 000, теперь будет стоить $84 000.

Ранее Model S 100D стоила $96 500, теперь будет стоить $96 000.

Ранее Model X 100D стоила $99 500, теперь будет стоить $99 000.

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