Эксперты назвали самое надежное в мире авто

Специалисты компании Ipsos Comcon составили ежегодный рейтинг самых надежных автомобилей в мире. Лидировал в перечне среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Список включил три позиции. Следом за лидером в рейтинге идут полноприводный кроссовер Subaru Forester и Toyota Camry.

При составлении рейтинга автомобили оценивались по нескольким критериям, среди которых качество сборки, материалов, эксплуатационные показатели узлов и агрегатов и срок службы кузовных деталей. Лидеры выбирались на основе мнений пользователей.

Также была выбрана тройка наиболее экологичных автомобилей, в которую вошли Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8.