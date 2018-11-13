Назван город в ЕС с самыми безопасными дорогами

Вена заняла первое место в Европейском союзе по уровню безопасности на дорогах. Если в среднем в ЕС на дорогах гибнет 50 человек на миллион жителей в год, то в Вене и ее пригородах — 10.

Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.

Читайте также: Гройсман поручил провести аудит дорожных работ

Еще в пяти европейских столицах смертность на дорогах оказалась меньше 20 случаев на миллион жителей – в Берлине, Люксембурге, Мадриде, Стокгольме и Лондоне. Всего в ЕС таких регионов 13.

Больше всего автокатастроф происходит в сельской местности.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в горном регионе Северозападене в Болгарии – 153 случая смерти в ДПТ на миллион жителей. Следом идут регион Алентежу в Португалии (142 случая) и провинция Люксембург в Бельгии (138).