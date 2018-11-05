Межбанк: доллар пошел на понижение

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,97 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,51 коп., оказавшись на уровне 27,8916 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,62 коп., составил 27,8947 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 09 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке ограничилась расширением спреда своих котировок до 27,90/27,94, а спустя 20 минут «американец», инициировав коррекцию, уже находился на цифре 27,88/27,91 UAH/USD.

Снижение курса безналичного доллара, основными причинами которого, по нашему мнению, стала перенасыщенность рынка валютой и отсутствие в должном количестве покупателей, шла очень медленно – к 10.41 «американец» консолидировался на цифре 27,89/27,90 UAH/USD. Избыток валюты на рынке остался с предыдущей сессии, когда ее продавцы опоздали с ее реализацией нерезидентам, репатриировавшим конвертируемую в доллар гривню от погашения Минфином ОВГЗ.

«Варяги», скупавшие для репатриации валюту 08-го, действовали очень быстро и еще до полудня свернули покупки, оставив «придерживавших» СКВ спекулянтов с нереализованным накопленным ранее долларом. Это сформировало незначительный дисбаланс спроса и предложения на следующих, пятничных торгах межбанка, который уже к 11.20 пытался восстановить регулятор, выкупая «лишние» доллара с платформы Matching по 27,885 UAH/USD, когда цена американца на межбанке опустилась к 27,875/27,885 UAH/USD.

Очевидно, объемы «анонимного» выкупа НБУ не превышали $10,0 млн., поскольку полдень межбанк встретил уровнями 27,87/27,88 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.00, намекая на присутствие НБУ на рынке, однако вскоре возобновили снижение, вначале к указанному часу просев до 27,855/27,875, а спустя 50 минут, до 27,85/27,87 UAH/USD, давая понять, что регулятор покинул межбанк, уронив цену СКВ по состоянию на 15.20 до 27,845/27,865 UAH/USD.

Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения пятничных скоротечных торгов 09 ноября.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8916 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,86 / 27,87

евро – 31,61 / 31,62

российский рубль – 0,414 / 0,415

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