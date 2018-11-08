В Минэкологии обнаружили миллиардные нарушения

Государственная аудиторская служба Украины обнародовала данные финансового аудита выполнения бюджетных программ в Министерстве экологии и природных ресурсов за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Об этом сообщает в пресс-служба Госаудитслужбы.

Отмечается, что на Минприроды ежегодно выделяется около 0,7% (5 млрд грн) расходной части государственного бюджета Украины (в том числе 0,8 млрд грн непосредственно аппарата министерства).

Так, в 2015 году министерство получило финансирование по программе “Осуществление мероприятий по реализации приоритетов развития сферы охраны окружающей природной среды” на сумму 289 млн грн. Однако из-за фактического неутверждения паспорта бюджетной программы в 2015 году средства по указанной программе не были использованы вовсе.

Также аудитом установлено ряд факторов, препятствующих надлежащему выполнению задач по бюджетной программе “Сохранение природно-заповедного фонда”, на которую в 2016-2017 годах направлено 435,6 млн грн.

В частности, неустановление границ территории, входящей в состав НПП “Голосеевский” общей площадью более 10 тыс. га, стало одним из факторов, приведших к использованию другими юридическими и физическими лицами с нарушением законодательства о природно-заповедном фонде почти 34 га земельных участков на территории города Киева, которые должны быть переданы парку.

Стоимость указанных 34 га расчетно составляет 441,5 млн грн.