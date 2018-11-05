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МАУ вывела из парка Boeing, которыми пользовалась 26 лет

МАУ вывела из парка Boeing, которыми пользовалась 26 лет

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” вывела из парка три самолета “классической серии” – два Boeing 737-300 и один Boeing 737-500.

Об этом сообщается в пресс-релизе МАУ.

8 ноября 2018 года самолет Boeing 737-300 с регистрационным номером UR-GBD совершил свой последний рейс под позывными МАУ.

“Самолеты “классического поколения”, с которыми МАУ начинала свою работу в 1992-м году, сыграли свою роль”, – отметили в компании.

За 26 лет работы авиакомпании в эксплуатации у перевозчика побывали 74 воздушных судна.

Сегодня флот МАУ насчитывает 42 воздушных судна, а средний возраст парка составляет 10,5 лет.

Среднемагистральный парк самолетов Boeing-737 состоит исключительно из судов “нового поколения” Boeing 737-800 и Boeing 737-900, средний возраст которых составляет 8,7 лет.

В текущем году авиакомпания пополнила парк совершенно новым для авиационного рынка Украины типом широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров Boeing 777-200ER. Сейчас три таких судна выполняют рейсы МАУ в Нью-Йорк, Пекин и Бангкок.

По материалам Економічна Правда
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