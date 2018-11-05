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Назван самый устойчивый госбанк Украины

В III квартале ситуация на банковском рынке была стабильной и сработала в прибыль.

Укргазбанк вошел в пятерку самых устойчивых банков Украины в III квартале 2018 года в Рейтинге устойчивости банков издания «Минфин».

По заключению экспертов рейтинга впервые государственный банк вошел в пятерку самых устойчивых и достойно конкурирует с иностранными банками. Одним из ключевых показателей, который определяет место банка в рейтинге устойчивости является лояльность вкладчиков.

Кроме того, среди экспертов рейтинга был проведен дополнительный опрос, в отношении банка, которому эксперты доверили бы более 200 тыс. грн. Эксперты отдали Укргазбанку второе место.

Также при составлении рейтинга учитывалась репутация, опыт финучреждения и индекс стрессоустойчивости банков, включающий показатели: зависимость банка от вкладов физлиц, качество фондирования, доходность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности банка.

Аналитики отметили, что в III квартале ситуация на банковском рынке Украины была стабильной и сработала в прибыль. За январь-сентябрь 2018 года положительный финансовый результат банков достиг 10,9 млрд грн.

При подготовке рейтинга устойчивости за 3 квартал банки оценивали эксперты компаний Dragon Capital Эксперт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating, Минфин.

Напомним, Укргазбанк стал самым устойчивым среди государственных банков Украины по рейтингу второго квартала 2018 финансового издания «Минфин». Также Укргазбанк уже второй год подряд входит в тройку ведущих банков Украины, а председатель правления Кирилл Шевченко стал одним из лучших ТОП-менеджеров в ежегодном рейтинге «50 ведущих банков Украины» от издания Financial Club.

По материалам Укргазбанк
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