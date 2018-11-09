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Правительство Британии выделяет $65 млн на медицинский ИИ

Правительство Британии выделяет $65 млн на медицинский ИИ

Пять новых центров здравоохранения откроются в следующем году в Великобритании. В них специалисты пяти университетов будут разрабатывать алгоритмы для диагностики и лечения заболеваний.

Пять научных центров разместятся при университетах Лондона, Глазго, Оксфорда, Лидса и Ковентри. Планируется, что они начнут работу в следующем году.

Разработки этих центров в области генетики и анализа снимков помогут обеспечить пациентам более персонализированное лечение, а врачей освободят от рутинной работы.

В развитие этого направления вложат $65 млн. Цель крупных инвестиций — прояснить механизмы развития комплексных заболеваний и ускорить оказание медпомощи.

Финансирование выделяет фонд поддержки промышленных разработок Industrial Strategy Challenge Fund — часть правительственной стратегии, направленной на повышение производительности за счет внедрения инноваций. Представители научных кругов и индустрии будут работать бок о бок с крупными медицинскими компаниями, в частности, GE Healthcare, Siemens, Philips, Leica, Canon и Roche Diagnostics.

«Ранняя диагностика заболеваний серьезно увеличивает шансы успешного лечения и спасения жизней, — говорит профессор Марк Уолпорт, директор управляющей компании фонда. — Анонсированные сегодня центры объединяют команды, разрабатывающие инструменты искусственного интеллекта, которые способны анализировать различные медицинские снимки, от рентгеновских до микроскопических срезов образцов биопсии. Искусственный интеллект способен произвести революцию в скорости и точности медицинских диагнозов».

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заключила контракт с одним из самых успешных ИИ-стартапов в области медицины Babylon Health. Алгоритм будет работать не только на этапе первой помощи, но и сможет диагностировать и лечить хронические заболевания.

По материалам internetua.com
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