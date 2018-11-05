180 км/ч скорости и 200 «лошадей» - летающий автомобиль станет серийным (видео)

Голландская автомобильная компания PAL-V Liberty 12 ноября покажет первый в мире сертифицированный летающий транспорт. Официальная презентация состоится в нидерландском посольстве в Кувейте. Начало серийного аэромобиля запланировали на 2020 год.

“Нашим инженерам пришлось пройти много испытаний, чтобы доказать, что PAL-V Liberty соответствует нормам”, – говорит главный инженер Майк Стекеленбург.

Он добавил, что компания использовала проверенные технологии, чтобы обеспечить соблюдение существующих правил дорожного движения и правил эксплуатации воздушного транспорта.

PAL-V Liberty имеет два авиационных двигателя Rotax. Во время движения по земле мощность машины составляет 100 лошадиных сил. До “сотни” автомобиль разгоняется за 9 секунд и может развивать скорость до 160 км/ч. Аэромобиль может перевозить до двух пассажиров и до 20 килограммов груза.

В режиме полета мощность PAL-V Liberty увеличивается до 200 лошадиных сил. Машина может летать с максимальной скоростью 180 км/ч на высоте до 3,5 км. Для взлета аэромобилю нужна разгонная прямая длиной максимум 330 метров. Машина может находиться в воздухе 4,3 часа и пролетать 500 километров.

Первой модификацией PAL-V Liberty станет спецверсия Pioneer Edition, которых планируют выпустить 90 штук. Следующей станет версия Sport.

Ранее руководство компании сообщало, что стоимость базовой версии PAL-V Liberty составит $299 тыс. Сколько будет стоить авто в Кувейте – неизвестно.

Американский производитель Chevrolet представил электрическую версию спорткара COPO Camaro. Новинка имеет мощность 700 лошадиных сил и может преодолеть 402 метра всего за 9 секунд.