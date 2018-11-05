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ФРГ и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении

ФРГ и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель и министр социальной политики Украины Андрей Рева в среду, 7 ноября, подписали немецко-украинское соглашение о социальном обеспечении.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

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Соглашение о социальном обеспечении, в частности, координирует социальную защиту в сфере государственного пенсионного страхования. Также в нем предусмотрено регулирование для избежания двойного страхования в обеих странах.

“Для работников, а также их работодателей в основном действуют нормы законодательства того государства, в котором по факту осуществляется трудовая деятельность”, – говорится в сообщении посольства Германии. Если люди временно работают в другой стране, они могут “оставаться интегрированными в систему социального страхования той страны, где они работали до того”. Сообщается, что соглашение полезно и для Германии, и для Украины, может облегчить обоюдное инвестирование и способствовать созданию рабочих мест.

Кроме того, оно предусматривает неограниченный перевод пенсий в другое государство, в данном случае Украину или ФРГ.

“Условия для получения права на пенсию могут выполняться через совместное суммирование полученного в обоих государствах страхового стажа (накопления минимального пенсионного стажа)”, – указано в сообщении.

Чтобы соглашение вступило в силу, его должны одобрить в парламентах обоих государств.

По материалам Deutsche Welle
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