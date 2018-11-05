Google добавит поддержку складных экранов в Android

Google объявила о скорой поддержке складных экранов в операционной системе Android.

Объявление состоялось в рамках Android Developer Summit, проходившем в Маунтинь-Вью, штат Калифорния. Поддержка создателя ОС очень важна, поскольку качественная работа новаторских устройств с гибким экраном будет зависеть не только от компонентов, но и адектватного взаимодействия с программным обеспечением.

Если бы Google не предусмотрела общее решение для этого класса устройств, то каждый производитель был бы вынужден придумать собственную оболочку, что сделало бы складные смартфоны очень разнородными. Директор по управлению продуктов компании Сагар Камдар заявил, что: «Google тесно сотрудничает с OEM-партнерами, и даст им возможность использовать общее API (среду разработки)».

Пока работу складных экранов можно сравнить с функцией переворота изображения в смартфонах. Аппарат определяет, открыт экран или сложен, и моментально переключается с одного режима в другой.