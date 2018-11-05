Украина нарастила поставки соли в Европу

ГП «Артемсоль» в октябре на 81,8% увеличила отгрузки соли в страны дальнего зарубежья. Значительно возросли поставки в Венгрию, Польшу, Румынию и Сербию. Кроме того, на 26,1% возросли отгрузки продукции и на украинский рынок. Основными украинскими потребителями были автодорожные предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По итогам работы с начала года наиболее востребованным видом продукции остается соль молотая без упаковки отгружаемая навалом. Этого вида продукции было произведено 1,3 млн тонн, что на 34,7% превышает показатель прошлого года.

За 10 месяцев 2018 года, рудники соледобывающего предприятия добыли 16,6 млн тонн соли, что на 22,8% превышает объем прошлого года и на 27,6% больше плановых заданий.

Что касается других видов продукции, то за 10 месяцев 2018 года:

соли фасованной произведено 159,4 тыс. тонн (99,2% – к уровню прошлого года);

соли, затаренной в мешки, – 160,4 тыс. тонн (89,1%);

соли, затаренной в МКР, – 56 тыс. тонн (108,3%);

соляных брикетов – 11,2 тыс. тонн (84,2%);

соляных блоков – 2,4 тыс. тонн (82,8%);

йодированной соли – 51,9 тыс. тонн (104,8%).