В Германии уверяют, что "Северный поток-2" - дополнение к транзиту по Украине

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер считает, что газопровод “Северный поток-2”, постройка которого вызвала немало критики, в частности со стороны США, должен быть не заменой транзита газа через территорию Украины, а его дополнением.

В то же время Альтмайер высказался за необходимость улучшения отношений с Россией.

Напомним, что против запланированного строительства газопровода “Северный поток-2” длиной 1200 километров активно выступает Украина, которая беспокоится за возможную потерю роли транзитера газа.

Активно критикуют проект также Польша и балтийские страны, которые предостерегают ЕС от зависимости от российского газа. Против немецко-российского газового проекта выступает и администрация президента США Дональда Трампа.

Германия, в свою очередь, неоднократно уверяла, что проект имеет сугубо экономический характер. Оператором проекта газопровода является предприятие Nord Stream AG, “дочка” российского концерна “Газпром”.

Кроме российского энергетического гиганта, в проекте участвуют немецкие концерны Wintershall и Eon Ruhrgas – их доли составляют 15,5 процента каждая, в Gasuine из Нидерландов и Engie из Франции – 9 процентов. Консорциум планирует дополнительно к уже существующей первой нитке газопровода построить еще одну – по Балтийскому морю из России в Германию.