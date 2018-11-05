МАУ приостанавливает полеты в Астану из-за роста стоимости перевозки

МАУ приостанавливает выполнение прямого рейса Киев-Астана из-за оптимизации зимнего сообщения. Как сообщили в компании, это прямое сообщение будет отсутствовать до апреля 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Причиной приостановки называют резкий рост стоимости топлива. По сравнению с прошлым годом она возросла 40%.

Мои fiнансы:

До какой даты действуют рейсы – 3 декабря 2018 года.

Как долететь после 3 декабря – рейсы с пересадками на рейсы авиакомпаний-партнеров.

Что делать, если билеты уже куплены – можно вернуть деньги или поменять билеты на альтернативные маршруты.