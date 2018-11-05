МАУ приостанавливает полеты в Астану из-за роста стоимости перевозки

МАУ приостанавливает выполнение прямого рейса Киев-Астана из-за оптимизации зимнего сообщения. Как сообщили в компании, это прямое сообщение будет отсутствовать до апреля 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
Причиной приостановки называют резкий рост стоимости топлива. По сравнению с прошлым годом она возросла 40%.
Мои fiнансы:
- До какой даты действуют рейсы – 3 декабря 2018 года.
- Как долететь после 3 декабря – рейсы с пересадками на рейсы авиакомпаний-партнеров.
- Что делать, если билеты уже куплены – можно вернуть деньги или поменять билеты на альтернативные маршруты.
- Когда начнут летать снова – с 29 апреля 2019 года.