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МАУ приостанавливает полеты в Астану из-за роста стоимости перевозки

МАУ приостанавливает полеты в Астану из-за роста стоимости перевозки

МАУ приостанавливает выполнение прямого рейса Киев-Астана из-за оптимизации зимнего сообщения. Как сообщили в компании, это прямое сообщение будет отсутствовать до апреля 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Причиной приостановки называют резкий рост стоимости топлива. По сравнению с прошлым годом она возросла 40%.

Мои fiнансы:

  • До какой даты действуют рейсы – 3 декабря 2018 года.
  • Как долететь после 3 декабря – рейсы с пересадками на рейсы авиакомпаний-партнеров.
  • Что делать, если билеты уже куплены – можно вернуть деньги или поменять билеты на альтернативные маршруты.
  • Когда начнут летать снова – с 29 апреля 2019 года.
По материалам Finance.UA
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