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Норвежские компании вложат в возобновляемую энергетику в Украине более 700 млн долл. - СМИ

Норвежские компании вложат в возобновляемую энергетику в Украине более 700 млн долл. - СМИ

С 2015 года в развитие возобновляемой энергетики в Украине был инвестирован один миллиард долларов, а только за последние 2 месяца стало известно о планах норвежских компаний вложить более 700 миллион долларов.

Об этом говорится в статье «Атлант расправляет плечики», опубликованной в журнале «Новое время».

Согласно данным экспертов Госагентства энергоэффективности, начиная с 2015-го в отечественную возобновляемую энергетику — солнечные и ветряные электростанции — зашло 1 миллиард долларов инвестиций.

«Особый интерес к отрасли проявляют норвежские компании, которые имеют опыт и технологическую экспертизу для работы на этом рынке. В сентябре одна из них, NBT, заявила о планах вложить 450 млн долларов в строительство 64 ветряных электроустановок в Херсонской области», – сообщает издание.

Кроме этого, по их данным, норвежский инвестор Scatec Solar, который работает в сегменте солнечной энергетики, собирается вложить в проекты украинской солнечной энергетики 274 млн евро.

«Украинская экономика движима позитивным импульсом и имеет большие амбиции для продолжения роста, о чем свидетельствуют свежие макроэкономические данные. Мы планируем наращивать портфель инвестиций на этом растущем рынке», – указал в письме журналу Миккель Торуд, финансовый директор Scatec Solar.

По материалам НВ
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