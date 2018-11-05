Доходный коррупционный бизнес на торговле паспортами ЕС

Гражданство стран ЕС или бессрочное право на проживание в одной из них относятся к списку, с одной стороны, самых сложных в мире для получения, а с другой – к наиболее желаемым. Поэтому не удивительно, что за последние годы повышенный спрос на соответствующие официальные подтверждения сформировал предложение – рынок, на котором коррумпированные чиновники стран ЕС “зарабатывают” на выдаче сфальсифицированных документов.

Однако предложение носит не только незаконный характер: все больше государств-членов ЕС решают не терять возможность заработать и под вывеской “Золотая виза” ведут вполне легальную торговлю своими паспортами и разрешениями на проживание.

Последний такой пример произошел в Болгарии. В начале прошлой недели там арестовали два десятка чиновников, так как они на протяжении многих лет нелегально предоставляли подтверждение о болгарском происхождении гражданам Македонии, Молдовы и Украины. За каждую из предоставленных “услуг” они получили тысячи евро. По болгарскому законодательству, подтверждение болгарского происхождения является основанием для получения гражданства этой страны ЕС.

Соответствующие справки выдает ведомство по вопросам Болгарии за рубежом SABA. 5 ноября отстраненный от должности его руководитель Петар Харалампиев, политик-националист, также оказался в следственном изоляторе. Он подозревается в том, что возглавлял эту коррупционную схему.

Вообще, об этой схеме было известно и ранее. Еще в 2012 году болгарская редакция DW одной из первых сообщила о том, что SABA нелегально предоставляет соответствующие справки гражданам других государств. С 2013 года юрист Катя Матева, ранее возглавлявшая департамент по вопросам гражданства в министерстве юстиции Болгарии, регулярно сообщала о нарушении главе правительства. В 2014-м тогдашний заместитель болгарского министра юстиции Петко Петков обратился с соответствующими представлениями к главы временного правительства Георги Близнашки. Но никакой реакции не было.

Катя Матева рассказывает DW, что долго находилась под давлением политиков и не находила единомышленников в министерстве юстиции – в сентябре 2017 года ее таки уволили из ведомства. Петкова же проправительственные политики обвиняли в “измене”. Матева и Петков отмечают в разговоре с DW, что политической воли искоренить коррупцию в процедуре предоставления гражданства до сих пор не было в принципе.

То, что в начале недели состоялись громкие аресты, они связывают с борьбой за власть внутри правительства. Она ведется, с одной стороны, между обоими партнерами по коалиции – партией ГЕРБ премьера Бойко Борисова и правоэкстремистами из альянса “Объединенные патриоты”, а с другой – и внутри самих расколотых “Объединенных патриотов”. Некоторые обозреватели предполагают, что арестом чиновников SABA, которое контролируется “Объединенными патриотами”, Борисов просто подает предупредительный сигнал партнерам по коалиции.

Торговля справками о происхождении в Румынии и Венгрии

Будет ли проводиться надлежащее расследование и привлекут ли в случае подтверждения нелегальной деятельности по выдаче справок болгарских чиновников, неизвестно. И такая незаконная практика имеет место не только в Болгарии. В Румынии и Венгрии подтверждение соответствующего этнического происхождения также является основанием для натурализации. В Румынии этим правом преимущественно пользуются жители Молдовы, где две трети населения имеют румынское происхождение. Кроме того, в Украине проживают многочисленные румынское и венгерское национальные меньшинства.

Как и в Болгарии, в этих странах, по сообщениям местных СМИ, также злоупотребляли выдачей справок о происхождении. По этой информации, тысячи россиян и украинцев таким способом уже получили гражданство Румынии или Венгрии.

Не менее впечатляющие объемы имеет в ЕС и легализованная в некоторых странах процедура натурализации, известная как “золотая виза”. Граждане из стран, не являющихся членами Евросоюза, имеют право за деньги или соответствующие инвестиции – минимум в миллион евро – приобретать гражданство или бессрочный статус проживания. Половина стран ЕС, среди которых Болгария, Греция, Великобритания, Латвия, Литва, Мальта, Австрия, Португалия, Испания, Венгрия и Кипр, предлагали или предлагают до сих пор соответствующие процедуры.

Общественные организации: выдачу “золотых виз” следует прекратить

В течение прошлых десяти лет на основании этих процедур в странах ЕС было натурализовано шесть тысяч граждан и предоставлено 100 тысяч бессрочных видов на жительство, заявили в начале октября неправительственные организации Transparency International и Global Witness в соответствующем отчете. Совокупная стоимость предоставляемых услуг – более 25 миллиардов евро. Программы “Золотая виза” способствуют отмыванию средств, а страны ЕС становятся убежищем для криминала, убеждены представители правозащитных организаций. Они настаивают на том, что ЕС должен немедленно прекратить эту практику.

Наиболее сомнительной считается “Золотая виза” Венгрии, которая действовала до 2017 года и по которой отсутствуют официальные отчеты. Только журналисты венгерского центра расследовательской журналистики Direkt36 неоднократно сообщали о тех лицах, которые ею воспользовались. Согласно последним расследованиям, опубликованным три недели назад, венгерское гражданство или вид на жительство получили, в частности, ряд российских политиков, родственники высокопоставленных сотрудников спецслужб РФ, а также доверенные лица сирийского президента Башара Асада. Также отмечается, что умерший в 2017 году, но ранее разыскиваемый США за мошенничество и отмывание средств саудовский бизнесмен Гайс Фараон также получил в Венгрии бессрочный вид на жительство и подал документы на получение гражданства.

“Эта практика опасна не только для Венгрии, но и для всего Европейского Союза, – говорит редактор Direkt36 Андраш Петё в беседе с DW. – При этом есть одна интересная деталь: правительство Венгрии публично борется с миграцией, но в то же время позволяет массовый въезд на свою территорию по “Золотой визе”, и это никто не контролирует”.

Кено Ферзек, Елена Перепадя