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В Африке открыли первый завод электропоездов

В Африке открыли первый завод электропоездов

Компания Gibela – совместное предприятие Alstom (6% акций) и местных компаний Ubumbano Rail (30%) и New Africa Rail (9%) открыла в Южно-Африканской Республике крупный современный центр по производству поездов – первый в своем роде на континенте.

Как сообщает ЦТС, на заводе, расположенном восточнее Йоханнесбурга, в ближайшие 10 лет будут построены 580 шестивагонных пригородных электропоездов X’Trapolis Mega для компании PRASA – национального оператора пассажирских перевозок ЮАР. Соответствующий контракт был заключен между Gibela и PRASA в 2013 году. Он предусматривает поставку 600 поездов X’Trapolis Mega и их техническое обслуживание в течение 19 лет. Первые 20 поездов были собраны на заводе Alstom в Бразилии.

Площадь завода в ЮАР – 53 тыс. м кв., для его строительства потребовалось 22 месяца и 2,5 млн человеко-часов, общая стоимость проекта составила 61 млн евро. Для реализации идей бережливого производства цеха общей площадью 33 тыс. м кв. спроектированы по модульному принципу. Максимальная производительность предприятия к концу 2020 года составит 62 поезда в год. Как ожидается, первый южноафриканский поезд будет выпущен уже в конце 2018-го.

По условиям контракта, уровень локализации производства должен составлять не менее 65%. В этой связи компания Gibela сотрудничает с 71 южноафриканским поставщиком материалов, деталей и услуг.

По материалам УБР
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