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Иранские банки отключили от платежной системы SWIFT

Иранские банки отключили от платежной системы SWIFT

Банки Ирана лишились возможности совершать международные операции с помощью платежной системы SWIFT.

Как сообщает Reuters, теперь банки, которые отключены от системы, не смогут проводить международные платежные операции.

Могут возникнуть проблемы и с проведением внутренних операций, которые во многих странах также осуществляются в формате SWIFT.

В SWIFT заявили, что решение было принято ради сохранения стабильности международной банковской системы. Какие именно банки были отключены от платежной системы, не уточняется.

5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Вашингтон ввел ограничения после выхода из сделки по ядерной программе. Санкции коснутся импорта иранской нефти и банковского сектора Исламской республики.

Под ограничения попали более 700 организаций и физических лиц. Среди компаний — организация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых компаний, национальная иранская танкерная организация и другие.

По материалам Финансовый клуб
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