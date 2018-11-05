В Украине предлагают заменить угольные электростанции атомными энергоблоками

Угольные тепловые электростанции могут быть заменены атомными энергоблоками, которые будут работать на основе технологии малых модульных реакторов.

Об этом в ходе XVI Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» сказал директор Holtec Ukraine Сергей Тараканов.

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«Энергоблоки можно разместить вблизи потребителей, что снизит потери при передаче электроэнергии. Небольшая мощность реакторов упрощает их интеграцию в существующую инфраструктуру, включая возможность размещения на площадках выведенных из эксплуатации станций. А рассредоточенность генерации повышает стабильность энергосистемы. В рамках выполнения Украиной обязательств Парижского соглашения установление новых, более гибких ядерных генерирующих мощностей может предотвратить необходимость модернизации существующих ТЭС в соответствии с экологическими стандартами», – сказал Тараканов.

По его словам, также SMR-160 могут эксплуатироваться в «режиме острова» и запускаться с полностью обесточенного состояния, что повышает стабильность энергосистемы путем создания локальных микро-энергосистем и поддержки восстановления энергосистемы в случае ее коллапса.

Тараканов подчеркнул, что малые модульные реакторы могут стать инструментом для решения основных проблем Украины в электроэнергетике: устаревший парк ТЭС, дефицит угля и растущий дефицит маневренной генерирующей мощности.