Польша и США подписали второй контракт по СПГ

Польская нефтегазовая компания PGNiG заключила 24-летний контракт на поставку сжиженного газа с американской Cheniere Marketing International.

Об этом сообщает пресс-служба польской компании.

Поставки начнутся в 2019 году и до 2022 года будут находиться на незначительном уровне – с 2019 по 2022 год всего будет поставлено 0,52 млн тонн СПГ или 0,7 млрд куб. м природного газа после регазификации.

В 2022 году у PGNiG заканчивается долгосрочный договор на поставку с Газпром экспортом, продление которого под вопросом.

С 2023 по 2042 год PGNiG намерена получать у Cheniere уже по 1,45 млн тонн СПГ в год (1,95 млрд куб. м газа после регазификации).

Поставки будут производиться на условиях DES на терминал в Свиноуйсьце.