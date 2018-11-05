Молдова купит у General Electric 12 локомотивов за 45 млн евро

Молдавская железная дорога заключила договор с американской компанией General Electric по покупке 12 локомотивов.

Общая стоимость сделки составляет 45 миллионов евро.

Отмечается, что средства на локомотивы Молдова заняла у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Кроме этого, Молдова получила гранты от европейских донорских организаций.

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Первые локомотивы должны прибыть в Молдову через 1,5 года. Их будут использовать преимущественно для транспортировки грузов. Кроме этого, американские локомотивы будут перевозить пассажирские поезда.