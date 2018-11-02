Hyperloop по плану: Омелян рассказал, как реализовывают проект

Реализация проекта Hyperloop в Украине идет по плану.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Мы придерживаемся графика. До конца года ожидаем научное обоснование от НАНУ, понемногу уже ищем инвесторов, понимаем, где эта площадка может быть. Есть интересные вещи. Как только будем готовы выйти публично – сразу же об этом скажем”, – сказал он.

Ранее Омелян говорил, что запуск сверхскоростного поезда по технологии Hyperloop в Украине может произойти в ближайшие 5, максимум 10 лет.

Как сообщал Укринформ, ассоциация технического мониторинга (TUEV) из Мюнхена проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop. Оценка может быть предоставлена уже до конца этого года.

В июне этого года Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с крупнейшим разработчиком Hyperloop в мире — Hyperloop Transportation Technologies. Согласно меморандуму, стороны совместно будут разрабатывать технологию и искать инвесторов для этого проекта.

Hyperloop (“Гіперпетля”) состоит из аэродинамической трубы и капсулы, способной двигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей.

Илон Маск предложил идею транспортной системы в 2012 году. В августе 2013 года расходы на реализацию проекта оценили в $ 6-7,5 млрд. Компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One занялись его развитием.