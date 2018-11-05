Впервые выпущены видеокарты на 7-нм техпроцессе

Линейка включила две модели чипов – MI50 и MI60.

Поставки начнутся немного позже – MI60 появится до конца года, а MI50 – в первом квартале 2019 года.

Топовая видеокарта Radeon Instinct MI60 способна обеспечить производительность 7,4 терафлопс, а ее «младший брат» – 6,7 терафлопс. Пропускная способность памяти достигает скорости в 1 ТБ/с.

Данные видеокарты не предназначены для игр. Их прямое назначение – крайне сложные задачи, которые требуют высокой вычислительной мощности. Сам производитель делает упор на скорость вычислений с плавающей запятой. Это важно при работе с нейросетями, облачными вычислениями и другими задачами.

Вслед за этими картами производитель также выпустит чипы, ориентированные на потребителей, с применением новой технологии.