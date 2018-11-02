Судно «Норд» не смогли продать

Торги по продаже арестованного черноморского сейнера «Норд», которое украинские пограничники задержали с российским флагом на борту, не состоялось из-за отклонения заявок всех покупателей, — сообщает сайт украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованным имуществом».

Указано, что аукцион должен был начаться в среду, 7 ноября. Было подано 12 заявок от участников, но все они были отклонены, что сделало невозможным проведение торгов. Причины отклонения заявок не сообщаются.

Ранее Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передало на реализацию ГП «СЕТАМ» OpenMarket арестованный рыбацкий черноморский сейнер «Норд». Заявленная стартовая цена — 1626181 грн.