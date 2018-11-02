Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 132 0

Суд забрал у АРМА аэропорт "Одесса"

Суд забрал у АРМА аэропорт "Одесса"

Соломенский районный суд Киева отменил передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами аэропорта “Одесса”.

Об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября.

“Отменить примененную определением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 29.03.2018 г. передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (код ЕГРПОУ 41037901), недвижимого имущества”, – сказано в решении суда.

Решением отменена передача пассажирского терминального комплекса, нескольких объектов жилой и нежилой недвижимости, а также 75% акций компании, которая владеет аропортом.

Указывается, что определение обжалованию не подлежит. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Валентина Посохова, поданное в интересах ООО “Одесса Аэропорт Девелопмент”.

Как известно, недвижимое имущество международного аэропорта “Одесса” и 75% акций компании, которая им владеет, 29 марта передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, произошло отчуждение коммунального имущества международного аэропорта “Одесса” в интересах субъектов хозяйствования.

Отчуждение произошло в результате создания Одесским городским советом и ООО “Одесса аэропорт Девелопмент” (бенефициарными собственниками которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели) ООО “Международный аэропорт Одесса”, в уставный фонд которого было передано имущество КП “Международный аэропорт Одесса”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина