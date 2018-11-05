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Разработка MIT позволит найти затерявшихся в лесу

Разработка MIT позволит найти затерявшихся в лесу

Дроны доказали свою эффективность в ходе поисковых и спасательных операций, но не при поиске в густых лесных насаждениях, где плотный покров может блокировать сигналы GPS

Учёные Массачусетского технологического института разработали решение для таких случаев, предложив использовать ту же технологию, что применяется в самоуправляемых автомобилях, сообщает «3Dnews».

В предложенном учёными методе используется лидар, позволяющий создать 2D-карту ландшафта без GPS-навигации.

Каждый из входящих в флот беспилотников создает 2D-карту, включающую данные о расположении деревьев, что позволяет легко определить, где находится дрон в ходе облёта заданного района. Это позволяет объединить карты всего флота беспилотных летательных аппаратов и прочёсывать большие участки леса с минимумом лишних затрат.

Метод отличается более высокой эффективностью по сравнению с другими способами поиска затерявшихся людей, так как позволяет в более короткие сроки охватить намеченную область с помощью дронов, движущихся по спирали. Это немаловажно в ходе миссии спасения, когда дорога каждая минута.

Текущей системе по-прежнему нужна внешняя наземная станция для объединения карт. Для идентификации затерявшихся людей потребуется система распознавания объектов. Учёные считают, что в будущем использование созданных карт вместе с технологией распознавания объектов вполне реально.

По материалам Комментарии
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