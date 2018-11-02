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Маск рассказал о "самом быстром в мире" спорткаре

Маск рассказал о "самом быстром в мире" спорткаре

Основатель Tesla Илон Маск расскрыл детали относительно второго поколения Roadster, который в настоящее время разрабатывается его компанией.

По словам предпринимателя, автомобиль должен стать самым быстрым серийным спорткаром в мире.

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“Для нас очень важно создать электрокар, который будет динамичнее любого самого быстрого бензинового автомобиля”, – отметил он в интервью изданию.

Прототип второго поколения спорткара был представлен осенью прошлого года. Под капотом у автомобиля находились три электроагрегата, благодаря которым он мог разгоняться до 96 км в час за 1,9 секунды. При этом максимальная скорость Roadster составила 400 километров в час.

По материалам Корреспондент.net
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