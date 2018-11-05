Daimler отстает от Tesla

Daimler намерена лидировать на будущем рынке электрических грузовиков, не имея никаких опасений по поводу конкуренции со стороны Tesla, планирующей начать массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi уже в следующем году.

Выступая на American Trucking Associations, Роджер Нильсен, президент и главный исполнительный директор Daimler Trucks North America, отвечая на вопрос о возможной задержке начала поставок электрических грузовиков Tesla Semi до 2020 года, Нильсен отметил, что это не просто состязание за то, кто раньше появится на рынке, сообщает «3Dnews».

«Выиграет лучшее решение для батарей, – говорит глава Daimler Trucks North America. -Все дело в энергопотреблении».

У Daimler, обладающей такими брендами грузовиков, как Mercedes-Benz Trucks и Freightliner, уже есть несколько собственных моделей электрических грузовых транспортных средств, включая Freightliner eCascadia, полностью электрическую версию своего флагманского дизельного грузовика в том же сегменте, что и Tesla Semi.

Немецкий автопроизводитель поставил несколько электрогрузовиков некоторым клиентам и планирует выйти на их массовое производство в 2021 году – через год или два после начала выпуска Tesla Semi.

Daimler никогда не публиковала данные об энергопотреблении eCascadia, но по пробегу он значительно уступает Tesla Semi: 250 миль (402 км) против 500 миль (805 км) от одного заряда батареи.