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Mercedes-Benz GLB готов к дебюту

Mercedes-Benz GLB готов к дебюту

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB-Class уже готов к серийному производству. Об этом свидетельствуют появившиеся в Интернете шпионские фотографии.

Mercedes-Benz GLB-Class по-прежнему тестируют в камуфляже, но уже не в таком сильном, как раньше. Понятно, что эта новинка готова к своему дебюту. Она выглядит как укороченная версия GLS-Class.

Для кого предназначается GLB-Class? Для тех автолюбителей, которые хотят ездить на компактном премиальном кроссовере, но предпочитают более практичную модель, чем GLA-Class. Им этот автомобиль наверняка понравится.

GLB-Class построен на платформе MFA2. На этой же платформе созданы компактные A-Class и GLA-Class. Поэтому не удивляйтесь, если у нового немецкого кроссовера будут такие же двигатели, как у этих моделей. Речь идет про четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели (дизеля предназначены для Европы). Позже покупателям предложат «заряженную» версию AMG. Базовая версия получит передний привод, а топовые – полный.

Официальная премьера компактного Mercedes-Benz GLB-Class состоится в 2019 году. Сразу после этого начнутся его продажи.

По материалам autonews.ua
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