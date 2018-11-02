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Первый локомотив General Electric выйдет на украинские пути 8 ноября - УЗ

Первый локомотив General Electric выйдет на украинские пути 8 ноября - УЗ

8 ноября на украинские пути выйдет первый локомотив General Electric. Он осуществит пробеговые испытания в реальных условиях украинской железной дороги.

Отмечается, что локомотив «Тризуб» прйдеет 150 километров в составе грузового поезда из Кременчуга в Ромодан. Управлять тепловозом будет локомотивная бригада, ранее проходившая испытания на локомотивах General Electric в Казахстане.

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«Уже завтра первый тепловоз GE выйдет на пути. Это будут пробеговые испытания в реальных условиях на украинской железной дороге», – отметил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Он также добавил, что на сегодня уже 15 локомотивов General Electric доукомплектовываются в Украине. Поставка еще 15 локомотивов американской компании ожидается в первом квартале 2019 года.

General Electric поставила в Украину уже 15 локомотивов.

По материалам hromadske.tv
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