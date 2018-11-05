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Huawei анонсировала 13,3-дюймовый ноутбук

Huawei анонсировала 13,3-дюймовый ноутбук

Компания Huawei подготовила к выпуску новый ноутбук MateBook, оснащённый 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2160×1440 точек (соотношение сторон 3:2). Экран занимает 88% лицевой панели, а боковые рамки имеют толщину всего 4,4 мм. Дисплей обеспечивает покрытие 100% цветового пространства sRGB и обладает максимальной яркостью изображения 300 нит.

Новинка предлагается в виде двух модификаций. Базовая версия оснащена процессором Intel Core i5-8265U с интегрированным графическим решением UHD 620. Во втором случае применяется процессор Core i5-8560U и дискретная видеокарта NVIDIA MX150. Обе модели содержат 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ. Ёмкость комплектной батареи составляет 42 Вт/ч. Для отвода тепла от компонентов системы применяется система охлаждения на базе технологии Shark Fin Fan 2.0. Она включает модуль охлаждения на базе двух тепловых трубок и двух вентиляторов, вращающихся на скорости до 8000 об/мин.

Особенностью нового ноутбука Huawei MateBook является наличие интегрированного модуля беспроводной связи NFC. Область связи NFC расположена в правой стороне подставки для рук. Пользователи с NFC-совместимыми смартфонами могут устанавливать связь с ноутбуком и передавать файлы со скоростью до 30 МБ/с.

Новинка также оснащена сканером отпечатков пальцев, расположенным под кнопкой питания. На правой грани корпуса доступны порт USB-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. На левой грани расположен ещё один порт USB-C. Аппарат имеет толщину 14,9 мм и массу 1,28 кг. Он оказался на 6% меньше и легче по сравнению с моделью MateBook X Pro.

По материалам ITC.ua
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